Экономика

18:03 24.05.2021

Полиграфкомбинат "Украина" блокирует обмен 6 млн акцизных марок для алкогольных напитков на новые – ЕБА

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Полиграфкомбинат "Украина" блокирует обмен 6 млн акцизных марок для алкогольных напитков на новые – ЕБА

Полиграфический комбинат "Украина" вопреки возложенным на него правительством обязательствам отказывается обеспечить выдачу новых марок акцизного налога для алкогольных напитков, взамен возвращенных марок старого образца, сообщила Европейская бизнес ассоциация.

"Как сообщают представители комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками Европейской бизнес ассоциации, в настоящее время бесплатная выдача новых марок акцизного налога взамен возвращенных предыдущего образца, фактически не была обеспечена", – утверждает ассоциация в релизе в понедельник.

По оценкам экспертов ЕБА, количество невыданных акцизных марок нового образца достигает 6 млн, что в денежном эквиваленте превышает 1 млн грн.

В ассоциации напомнили, что в прошлом году Кабинет министров Украины ввел новые виды марок акцизного налога для отечественных и импортных алкогольных напитков постановлением №74.

"При этом, была предусмотрена процедура обмена марок старого образца на новые - правительство обязало Полиграфический комбинат "Украина" изготовить, провести бесплатный обмен и доставку в 31 августа 2020 года новых марок акцизного налога продавцам в соответствии с количеством принятых от них для уничтожения марок предыдущего образца", – пояснила ЕБА.

С просьбой урегулировать ситуацию бизнес-ассоциация обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Теги: #акцизные_марки #алкоголь #еба
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