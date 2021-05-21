Экономика

13:54 21.05.2021

"Нафтогаз" работает над трехлетним тарифным планом на газ для населения - премьер

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"Нафтогаз" работает над трехлетним тарифным планом на газ для населения - премьер

НАК "Нафтогаз Украины" работает над разработкой и внедрением трехлетнего тарифного план на газ для бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу.

Он напомнил, что с мая поставщики газа предложили домохозяйствам годовые тарифы, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" установил цену газа в рамках годового предложения для населения – 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

"Нафтогаз" работает над другими продуктами, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на один месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты, пробовать самостоятельно управлять расходами своих домохозяйств", - сказал он.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля 2021 года внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

Теги: #нафтогаз #газ #шмыгаль #тарифный_план
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