Экономика

12:24 18.05.2021

"ДТЭК Энерго" заявил о завершении реструктуризации долга на сумму свыше $2 млрд

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"ДТЭК Энерго" заявил о завершении реструктуризации долга на сумму свыше $2 млрд

"ДТЭК Энерго" завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации, говорится в сообщении компании в понедельник вечером.

"ДТЭК Энерго, несмотря на потерю активов на Донбассе, системный кризис на рынке электроэнергии Украины и экономический спад, вызванный пандемией коронавируса COVID 19, успешно завершил процесс реструктуризации еврооблигаций и основной банковской задолженности на общую сумму более $2 млрд", – приводится в релизе комментарий генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

Компания также указывала, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% суммы новых облигаций.

"Таким образом, займы "ДТЭК Энерго" переведены в публичный финансовый инструмент", – отмечается в пресс-релизе.

По словам Тимченко, параметры выпуска новых еврооблигаций были определены в конструктивном, партнерском диалоге с кредиторами. "Наша договоренность – пример открытого и ответственного европейского подхода в отношениях с инвесторами, и доказательство того, что ДТЭК всегда выполняет все обязательства перед своими партнерами. Это вопрос деловой репутации и доверия к украинскому бизнесу", – подчеркнул гендиректор, поблагодарив кредиторов за выдержку и понимание.

Теги: #дтэк_энерго #еврооблигации #реструктуризация
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