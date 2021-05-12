Fitch присвоило рейтинг "B" 5-летним евробондам "Интерпайп" на $300 млн

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 5-летним гарантированным еврооблигациям Interpipe Holdings plc на $300 млн, выпущенным под ставку 8,375% годовых, окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг "B" с рейтингом возвратности активов "RR4".

"Держатели облигаций получают гарантии от основных дочерних компаний "Интерпайпа", составляющие не менее 80% консолидированной EBITDA группы. Документация в примечаниях содержит ковенант отношения чистого долга к EBITDA на уровне 2,0х и положения об ограничении выплат, которые ограничивают распределение акционерам", – говорится в сообщении агентства в среду.

"Интерпайп" объявил о прайсинге еврооблигаций вечером 6 мая, расчеты по сделке и выпуск облигаций запланированы на 13 мая. Предусмотрена возможность досрочного выкупа через два года по цене "номинал +50% купонной ставки", через три года – по цене "номинал + 25% ставки" и через четыре года по номиналу. Половину привлеченных средств планируется использовать на общекорпоративные цели, остальные 50% выручки могут быть использованы для выплаты специальных дивидендов акционерам. Листинг бумаг, проценты по которым будут выплачиваться раз в полгода, намечен в Люксембурге.

Fitch уточняет, что облигации составляют большую часть структуры капитала "Интерпайпа" в период после 2020 года. Они имеют приоритет по отношению к субординированному займу акционеров группы, составлявшему на конец 2020 года $47 млн. Как указывается в сообщении, объем долга "Интерпайп" после выпуска облигаций увеличится до $300–350 млн, в том числе $45 млн двусторонний гарантированный долг банкам с погашением после 2023 года более приоритетен по сравнению с облигациями.

Агентство указывает, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Интерпайп" на уровне "B" учитывает меньший по сравнению с аналогами масштаб группы, риски операционных условий в Украине и на мировых нефтегазовых рынках, а также меняющуюся финансовую политику. "Интерпайп" также вынужден расширять географическую диверсификацию продаж своих колес после введения Россией запрета на их импорт, говорится в сообщении.

В то же время Fitch отмечает, что эти недостатки уравновешиваются высокой долей стальной продукции с добавленной стоимостью (трубы и железнодорожная продукция) и лидирующей позицией "Интерпайп" на внутреннем и региональном рынках бесшовных труб и колес. Среди других достоинств агентство называет использование в качестве сырья лома по конкурентоспособным ценам, а также географическую диверсификацию продаж.

В связи с запретом в феврале этого года импорта украинских ж/д колес в РФ Fitch понизило среднесрочную оценку EBITDA в это сегменте до $50-60 млн с $80 млн и ожидает сокращения их продаж до 150-160 тыс. тонн со 193 тыс. тонн в 2020 году. В то же время, по оценкам агентства, поставки в страны дальнего зарубежья вырастут до уровне 90-100 тыс. тонн в следующие три-четыре года по сравнению с 77 тыс. тонн в 2020 году.

В отношении нефтегазовых труб Fitch напоминает, что в 2020 году их продажи сократились более чем вдвое из-за глобального спада в нефтегазовой отрасли, и прогнозирует полное восстановление не ранее 2022 года, в основном за счет рынков Ближнего Востока и СНГ. Напротив, продажи бесшовных линейных труб умеренно выросли в 2020 году и, как ожидается, останутся на уровне в 2021-2022 гг., говорится в сообщении.

"Восстановление объемов и цен, вызванное инвестиционными инициативами в трубном сегменте, должно ускорить рост EBITDA сегмента до $80-90 млн, что превысит уровень в $35-50 млн до пандемии", – отмечает Fitch. В целом оно прогнозирует рост объемов производства труб до 675 тыс. тонн к 2024 году с примерно 485 тыс. тонн в 2020 году.

По оценкам агентства, пересмотренные капитальные затраты "Интерпайп" достигнут пика в размере $80-90 млн в 2021–2022 гг. благодаря ряду инициатив, включая новое оборудование для термообработки труб, модернизацию трубопрокатного стана и новую линию чистовой обработки нефтегазовых труб для обсадных труб, а также расширение мощностей по обработке и окраске колес и сборки колесных пар.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

"Интерпайп" в 2020 году получила $273 млн EBITDA, что на 6% превышает показатель предыдущего года. Выручка снизилась на 23% - до $865 млн, капитальные инвестиции - на 26%, до $44 млн.