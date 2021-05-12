Кабмин предложит Раде повысить рентные ставки, усилить администрирование налогового долга - премьер

Кабинет министров предложит Верховной Раде проект изменений в Налоговый кодекс, которым предлагается индексация отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить рентные платежи за добычу полезных ископаемых, поднять эффективность акцизного налога, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения не коснутся ФЛП, малого и среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине", – сказал он, открывая правительственное заседание в среду.

Помимо указанного, в законопроекте содержатся предложения по противодействию "скруткам" и борьбе с "теневым" использованием земли и оборотом сельхозпродукции, добавил премьер.

Такие изменения, по словам Шмыгаля, дадут возможность ежегодным поступлениям в бюджет приблизительно на сумму 60 млрд грн.