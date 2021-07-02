Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

Министерство цифровой трансформации Украины не поддерживает индексацию рентной платы за радиочастотный ресурс (РЧР).

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель направления развития мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Станислав Прибытько.

"Минцифры не поддерживает индексацию рентной платы на РЧР, заложенную в нем, о чем писали официальные письма на Минфин и на комитет ВР по вопросам цифровой трансформации с просьбой не закладывать такую индексацию в законопроект", - подчеркнул он.

По словам Прибытько, такая индексация идет в разрез с пунктом 8 распоряжения Кабинета министров №1272 от 4 декабря 2019 года "Об утверждении плана мероприятий по созданию условий для развития мобильного широкополосного доступа".

Указанный пункт, в частности, предусматривает разработку проекта закона об установлении моратория на индексацию ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины для сотовой радиосвязи на срок 48 месяцев, который должен был быть представлен Кабинету Министров в январе 2020 года.

Указанный законопроект также должен предусматривать применение при определении размера рентной платы за РЧР коэффициента пригодности радиочастотного ресурса.