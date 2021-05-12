Экономика

13:33 12.05.2021

Накопительный уровень пенсионной системы предлагается вводить параллельно со снижением ЕСВ и НДФЛ - Офис простых решений

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Накопительный уровень пенсионной системы предлагается вводить параллельно со снижением ЕСВ и НДФЛ - Офис простых решений

Новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисление 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в казначейство параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физлиц - с 18% до 16%, сообщил Офис простых решений и результатов со ссылкой на представленный народным депутатам доработанный законопроект о накопительной пенсионной системе.

"По нашим прогнозам, если до конца этого года будет принят соответствующий законопроект, а также изменения в Налоговый и другие кодексы, то уже в следующем году можно будет разработать IТ-решения и с 2023-го запустить накопительную систему", – указал Офис в среду в Facebook.

Законопроект был разработан совместно с главой парламентского комитета по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой и Министерством социальной политики. Текст документа пока не обнародован.

Как указал Офис, предполагается, что участник системы сможет выбрать авторизованный банк или пенсионный фонд, куда будут поступать его средства на хранение. Регуляторами в этой сфере предлагается определить Национальный банк Украины и Национальную комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Все движение средств участник системы сможет контролировать через специальный электронный кабинет", – указывается в сообщении.

Предполагается, что накопленные средства должны обеспечить человеку пожизненную пенсию. Из них также можно будет получить значительную одноразовую выплату в некоторых случаях. Кроме того, предусматривается, что средства можно будет унаследовать.

При этом переходить к этой системе предлагается постепенно. "Поэтому первое время будет сосуществовать и солидарная, и накопительная система", – добавили в Офисе.

Теги: #пенсионная_система
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