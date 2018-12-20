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10:41 20.12.2018

Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы в 2019г и отменит верхний лимит на начисление ЕСВ – меморандум с МВФ

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Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы в 2019г и отменит верхний лимит на начисление ЕСВ – меморандум с МВФ

Украина на период действия программы stand by сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы, отмечается в Меморандуме об экономической и финансовой политике, обнародованном Минфином в четверг.

"В начале 2019 года мы уберем ограничения с базы начисления ЕСВ", – говорится также в этом документе.

Согласно ему, во время программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по однократному декларированию активов физических лиц при условии предварительного согласования ее условий и обоснования целей с экспертами МВФ.

"Мы будем воздерживаться от … введения новых налоговых льгот или привилегий, а также уменьшения или изменения налога на прибыль предприятий (НПП) прямым или опосредованным способом путем замены режима НПП. Однако мы будем изучать вместе со специалистами МВФ способы сделать нашу налоговую систему более благоприятной для роста с обеспечением при этом долговой устойчивости", – отмечается в письме о намерениях, подписанном президентом, премьером, главами Минфина и Нацбанка.

Минфин в релизе в четверг указал, что Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

Теги: #пенсионная_система #мвф
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