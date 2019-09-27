Политика

10:09 27.09.2019

Глава Минсоцполитики Украины выступает за упрощение механизмов действующей солидарной пенсионной системы

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Глава Минсоцполитики Украины выступает за упрощение механизмов действующей солидарной пенсионной системы

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская считает, что нынешняя солидарная пенсионная система слишком сложная, и хочет упростить ее механизмы.

"Как по мне, нынешняя система - слишком сложная. Есть семь видов различных пенсий, формула расчета. Я бы очень хотела объяснить людям, как это работает, и упростить механизмы", - сообщила Соколовская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, планируются ли изменения в действующую солидарную пенсионную систему.

По словам министра, при нынешней пенсионной системе люди не понимают, сколько они получат пенсии, уплачивая единый социальный взнос.

"Мы ведем активную работу в этом направлении. Мы работаем вместе со Всемирным банком, который много лет знаком с украинской пенсионной системой. Сейчас есть новые тенденции в пенсионном обеспечении в мире. У нас, в Европе, есть общая проблема - старение нации, и приходится реагировать на новые вызовы и модернизировать свои пенсионные системы. Мы как раз смотрим, как более развитые страны прошли эти проблемы", - добавила Соколовская.

Кроме того, она отметила, что у Украины будет еще и другой вызов, связанный с тем, что скоро начнут выходить на пенсию люди, которые в 90-х годах официально не работали, на что также будет необходимо реагировать.

Как сообщалось, Соколовская заявила, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.


Полный текст интервью с Соколовской будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #минсоцполитики #соколовская #пенсионная_система #пенсионная_реформа
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