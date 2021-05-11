Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Кабинет министров Украины ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%.

Согласно обнародованному во вторник постановлению правительства №450 от 29 марта 2021 года, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

Перечень социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года, дополнен следующим абзацем: "Декларирование изменения розничных цен на бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования относительно объекта (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1 процент и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования".

Как сообщалось, Кабинет министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты. В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2-1 грн/литр. В то же время в период майских праздников розничные цены на бензины уже отыграли это снижение.