"Укрзализныця" с июня начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки

"Укрзализныця" планирует с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок, отмечается в сообщении на сайте компании в четверг.

Согласно ему, в частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной по восстановлению скоростного сообщения между странами.

"Сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Это позволяет вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей о восстановлении международных маршрутов. На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, граничит со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что "Укрзализныця" готова к восстановлению этих перевозок", - отметил и.о. главы компании Иван Юрик, которого цитирует пресс-служба.

По данным компании, "Укрзализныця" уже получила согласование курсирования беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. В планах помимо этого - восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь (Венгрия). В сообщении указано, что после восстановления международного пассажирского сообщения пассажиры также смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн.

При этом Юрик подчеркнул, что на международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.