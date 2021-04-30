Экономика

20:51 30.04.2021

"Донецксталь"-метзавод" в 2020г сократил чистую прибыль на 20,9%

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"Донецксталь"-метзавод" в 2020г сократил чистую прибыль на 20,9%

ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" (Покровск Донецкой обл.) по итогам 2020 года сократило чистую прибыль на 20,9% по сравнению с предыдущим годом – до 2 млрд 323,845 млн грн.

Согласно годовому отчету компании, обнародованному в системе раскрытия НКЦБФР в пятницу, ЧАО в 2020 году также на 20,9% уменьшило в прошлом году и чистый доход – до 10 млрд 161,581 млн грн.

Непокрытый убыток на конец прошлого года составил 22 млрд 290,423 млн грн.

Основная продукция предприятия в 2020 году - концентрат угля каменного для коксования улучшенного качества. ЧАО "ДМЗ" на давальческих условиях перерабатывает рядовой уголь марки "К", добываемый ЧАО "ШУ" Покровское ". Услуги по обогащению предоставляет ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская".

В 2020 году производство угольного концентрата марки "К" составило 3 млн 184,181 тыс. тонн.

Как сообщалось, за прошлый год ЧАО сократило текущие обязательства на 30,5% - до 22 млрд 477,607 млн грн, но нарастило долгосрочные до 17 млрд 851,428 млн грн с 94,502 млн грн. Предприятие также увеличило дебиторскую задолженность в 2,5 раза - до 16 млрд 412,940 млн грн.

Активы ЧАО в 2020 году возросли в 2,3 раза - до 18 млрд 155,432 млн грн, в том числе стоимость основных средств сократилась на 25,5% - до 86,931 млн грн.

"Донецксталь"-метзавод" был создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ), ранее специализировался на производстве металлургической продукции и торговле коксом.

По данным Нацдепозитария Украины на четвертый квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd (Кипр) и виргинской Treimur Investments Ltd находится по 24,99% акций ЧАО

Теги: #донецксталь #показатели
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