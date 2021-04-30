Экономика

11:49 30.04.2021

МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

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МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства финансов.

"Средства будут выделены после одобрения МБРР. Это может быть через месяц, но возможно и больше", – указали в пресс-службе.

За средства данного проекта планируется закупить вакцины против COVID-19 для Украины в дополнение к тому количеству вакцин, которые были гарантированы в рамках партнерства COVAX и GAVI. Это должно поспособствовать достижению первоочередной цели для Украины - охвату полной вакцинацией, минимум 20% населения. Также средства будут направлены на увеличение количества тестирования на COVID-19, обновление оборудования холодовой цепочки и систем утилизации медицинских отходов, учета и контроля хода вакцинации.

Помимо этого, проект предусматривает меры по совершенствованию национальной системы здравоохранения в целом, уточнили в министерстве.

Теги: #covid_19 #средства #вакцина #мбрр
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