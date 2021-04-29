Экономика

16:02 29.04.2021

Регулятор на рынке азартных игр согласовал первые лицензии на игорный стол и игорный стол с рулеткой

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Регулятор на рынке азартных игр согласовал первые лицензии на игорный стол и игорный стол с рулеткой

ООО "Биллионаре казино компани" получит первую лицензию на первую лицензию на игорный стол с кольцом рулетки, который компания намерена разместить в отеле "ИнтерКонтиненталь Киев", а ООО "Небула Геймс" получит лицензию на игорный стол для размещения в отеле "Гранд Отель" (Львов).

Об этом свидетельствуют решения на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Помимо этого, регулятор согласовал лицензии на игральные автоматы для ООО "Небула Геймс" (для размещения в "Гранд Отеле") и для ООО "Геймдев" для размещения в отеле "Турист" (Киев), указано на сайте комиссии.

По данным YouControl, ООО "Биллионаре казино компани" зарегистрировано в январе 2020 года в Киеве с уставным капиталом 31 млн грн, основным бенефициаром и основателем выступает Андрей Матюха.

ООО "Небула Геймс" основано в октябре 2019 года с уставным капиталом 30 млн грн, его основателями и владельцами в равных правах являются АО "ЮА Девелопмент" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Успешный". Ранее "Нибула Геймс" получила лицензию на проведение азартных игр в игорных заведениях казино во львовском "Гранд Отеле".

ООО "Геймдев" зарегистрировано в декабре 2019 году с уставным капиталом 30 млн грн, основной вид деятельности. Конечными бенефициарами компании выступают Руслан Нонка (Украина) и Боеттчер Майкл Пол (Великобритания).

Теги: #игорный_бизнес #регулятор
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