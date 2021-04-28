Экономика

17:59 28.04.2021

Кабмин урегулировал ряд вопросов расчета арендной платы за госимущество

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Кабмин урегулировал ряд вопросов расчета арендной платы за госимущество

Кабинет министров Украины урегулировал ряд вопросов расчета арендной платы за государственное имущество, оставив в силе действующий механизм расчета арендной платы, а также внес изменения в порядок передачи имущества в аренду.

Соответствующий проект постановления "Некоторые вопросы расчета арендной платы за государственное имущество" принят на заседании правительства в среду с доработкой в течение двух дней.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается оставить в силе механизм расчета арендной платы на основе независимой оценки и размера арендной ставки. При этом арендаторам-бюджетным учреждениям, Пенсионному фонду и другим учреждениям, финансируемым из госбюджета, устанавливается арендная плата в размере 1 грн/час. Другим арендаторам, которые имеют право аренды без аукциона, будут установлены дифференцированные ставки. К таким учреждениям отнесены также культурные учреждения со статусом национальных.

Проект предлагает в том числе урегулировать порядок индексации арендной платы.

Документ также предполагает внесение изменений в Порядок передачи в аренду гос- и коммунального имущества в части расчета арендной платы при его почасовом использовании, определение предельных размеров гарантийного взноса, а также скидок и их срока действия на время карантинных ограничений, установленных решением правительства.

Кроме того, планируется урегулировать вопрос передачи в долгосрочную льготную аренду заброшенных памяток культурного наследия с целью привлечения частных инвестиций в их реставрацию.

Теги: #недвижимость #аренда #кабмин
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