Доля рисковых новостроек в I кв.-2021 составила 52% - Monitor.Estate

Доля рисковых новостроек на конец первого квартала 2021 года составляет 52%, это немногим меньше 55% в декабре 2019 года, сообщил соучредитель сервиса Monitor.Estate Владимир Копоть агентству "Интерфакс-Украина".

"Наше исследование показывает, что, к сожалению, реформа ГАСИ существенно не снизила долю рисковых новостроек. На сегодня процент таких объектов составляет около 52% по сравнению с 2019 годом (было 55%). А в абсолютных числах риски даже выросли: на сегодня с нарушениями строятся 730 из 1405 объектов, в которых продаются квартиры, в конце 2019-го их было 642 из 1167", - сообщил Копоть.

По данным исследования Monitor.Estate, с января 2020 года по март 2021 года в пяти крупнейших городах Украины начали активно продавать квартиры в 390 объектах жилой недвижимости, в частности в Киеве - в 109 проектах, в Киевской области - 70, во Львове - 90, Одессе - 75, Харькове - 21 и Днепре - 25.

В ходе исследования было выявлено, что среди новых объектов ЖК за период (январь 2020 - март 2021) без разрешений на строительные работы сооружается 26,6% (104 объектов).

Кроме того, 38% (147 объектов) новостроек строят на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка.

По словам Копотя, еще хуже ситуация с проектами, продажа в которых стартовала в 2021 году: из 112 объектов, которые добавились в указанный период, 18 не имеют разрешений на строительство, 55 без целевого назначения земельного участка.

"Еще один фактор риска - 463 субъекта хозяйствования, которые участвуют в процессе строительства, имели налоговый долг. В моей практике был случай, когда налоговый долг одного из участников строительства достиг 70 млн грн, " - считает Копоть.

При этом эксперт считает, что даже маленькая сумма такого долга должна насторожить потенциального покупателя. "Ведь как компания может выполнить обещания перед ним, если она не способна уплатить налоги?" – поясняет он.

Эксперт подчеркнул, что реформа ГАСИ не стала препятствием ввода в эксплуатацию. За пять кварталов было введено в эксплуатацию 160 объектов. Наибольшее количество готовых домов зарегистрировано в Киевской области (41) и во Львове (38). В столице ввели в эксплуатацию 36 жилых домов.

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По состоянию на конец первого квартала 2021 года в постоянном мониторинге новостроек находится 1405 объектов жилой недвижимости.