Экономика

19:06 23.04.2021

Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

2 мин читать
Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

Государственный и гарантированный долг Украины после роста в минувшем году с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП в 2021 году снизится до 55,8% ВВП, такой обновленный прогноз содержится в инфляционном отчете Национального банка.

"Соблюдение взвешенной фискальной политики в условиях роста экономики и низкой волатильности обменного курса позволит возобновить снижение уровня государственного и гарантированного государством долга, а также удерживать его ниже 60% ВВП", – отмечает НБУ.

Согласно его оценкам, за первые два месяца этого года долг уже снизился до 58,4% ВВП, составляя в абсолютном выражении 2,55 трлн грн (36,5% – в нацвалюте и 63,5% – в иностранной валюте).

Нацбанк указывает, что в текущем году правительство все еще будет сохранять значительный дефицит бюджета (по оценкам НБУ - 4% ВВП, 200,2 млрд грн) для оживления экономики и преодоления пандемии.

"Однако в дальнейшем в условиях устойчивого роста экономики государственные стимулы уменьшатся, что позволит постепенно улучшать долговую позицию. Соответственно в 2022-2023 годах ожидается сокращение дефицита до 3% ВВП (165 млрд грн в 2022 и 181,9 млрд грн в 2023 гг)", - указано в отчете.

Согласно ему, Нацбанк не ожидает в ближайшие три года финансирования НАК "Нафтогаз Украины" и докапитализации госбанков. А объемы предоставления госгарантий, по его оценкам, сократятся с 80 млрд грн в этом году до 34,4 млрд грн в следующем и 36,8 млрд грн – в 2023 году.

Теги: #госдолг #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 23.04.2021
На запуск производства вакцин от COVID-19 в Украине может понадобиться около года – исполнительный директор "Фармака"

На запуск производства вакцин от COVID-19 в Украине может понадобиться около года – исполнительный директор "Фармака"

13:44 23.04.2021
НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021 г. на 18,2%, денежной массы - на 16,7%

НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021 г. на 18,2%, денежной массы - на 16,7%

11:59 23.04.2021
В Украине на выходных ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

В Украине на выходных ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

10:56 23.04.2021
НБУ улучшил прогноз роста уровня безработицы в 2021 г. до 9,1%

НБУ улучшил прогноз роста уровня безработицы в 2021 г. до 9,1%

13:57 21.04.2021
Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

16:03 20.04.2021
Concorde Capital ожидает в 2021г рост ВВП Украины на 4,1% при инфляции 8%

Concorde Capital ожидает в 2021г рост ВВП Украины на 4,1% при инфляции 8%

18:41 19.04.2021
Степанов: Через 2-3 недели после Пасхи ожидаем рост заболеваемости COVID-19

Степанов: Через 2-3 недели после Пасхи ожидаем рост заболеваемости COVID-19

16:07 19.04.2021
Аваков: Нападение на Украину не станет легкой прогулкой для РФ, враг понесет огромные потери

Аваков: Нападение на Украину не станет легкой прогулкой для РФ, враг понесет огромные потери

13:03 19.04.2021
В Украине ожидается дождливая и ветреная погода

В Украине ожидается дождливая и ветреная погода

12:34 16.04.2021
Суббота в Украине будет дождливой и прохладной, к воскресенью местами потеплеет

Суббота в Украине будет дождливой и прохладной, к воскресенью местами потеплеет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

Президент Украины подписал ряд законов о принудительной реструктуризации валютных кредитов

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Беларуси запретило ввоз в страну продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

"Северный поток-2" будет достроен в 2021 году - вице-премьер РФ

"Слуга народа" инициирует введение государственного страхования от ЧС

Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

ОГТСУ в 2020 году получил чистую прибыль 20,4 млрд грн – глава компании

Ремонт моста через Хаджибейский лиман планируется завершить в мае – "Укравтодор"

Южно-Украинская АЭС подключила третий блок к энергосистеме после ремонта

АМКУ рекомендует производителям сгущенного молока избегать использования похожей упаковки

НБУ сократил срок хранения наличных денег на карантине до 5 суток

Украинские аграрии поддержали проведение референдума против продажи с/х земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА