Экономика

18:27 23.04.2021

Правительство Беларуси запретило ввоз в страну продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

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Правительство Беларуси запретило ввоз в страну продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Правительство Беларуси ввело санкционные меры и запретило ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf.

"В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me)", - говорится в сообщении пресс-службы правительства в связи с принятием постановления №240.

Постановление принято "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Запрет вступает в силу через 10 дней после официального опубликования постановления и действителен в течение 6 месяцев.

В соответствии с документом, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и сети интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Запрет не распространяется на ввозимые товары для личного пользования, а также транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах-членах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС. При этом "лица, нарушающие запрет на ввоз в Беларусь запрещенных товаров и их реализацию, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством", - отмечается в сообщении.

В документе также определен порядок реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в Беларусь до вступления постановления в силу.

Теги: #товары #санкции #беларусь
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