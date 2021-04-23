"Укрзализныця" выплатит почти 750 млн грн дивидендов в госбюджет

Кабинет министров утвердил распределение чистой прибыли АО "Укрзализныця" (УЗ) за 2019 год, в частности на выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 749,5 млн грн (30%), на покрытие убытков прошлых лет – 1,632 млрд грн (70%).

Соответствующее распоряжение от 21 апреля 2021 года №349-р обнародовано на сайте правительства.

В документе отмечается, что выплата дивидендов должна быть проведена не позже 30 июня 2021 года.

Кроме того, как говорится в распоряжении, Кабмин признал удовлетворительной работу наблюдательного совета и правления УЗ в 2019 году, а также утвердил финотчет компании за указанный отчетный период.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году). По итогам 2020 года УЗ получила 11,9 млрд грн чистого убытка.

По данным компании, в 2019 году УЗ уплатила более 21,8 млрд грн (без учета НДС) налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что составило 24% от чистого дохода компании, который составил 90,4 млрд грн.