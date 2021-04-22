Экономика

10:06 22.04.2021

S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до уровня "ССС"

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S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до уровня "ССС"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг АО "Укрзализныця" (УЗ) с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

"Срок погашения кредита АО "Укрзализныця" в размере $116 млн в местном банке - 30 мая 2021 года. Компания прорабатывает различные варианты рефинансирования, но еще не обеспечила его для этого платежа. Ликвидность UR ограничена, а рынки капитала остаются нестабильными, поэтому мы считаем, что в настоящее время компания зависит от благоприятных деловых и финансовых условий для своевременного выполнения своих финансовых обязательств (...) Мы понижаем наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента UR до "CCC" с "B-" и помещаем рейтинг в CreditWatch с негативным прогнозом", - указано в сообщении на сайте агентства.

В свою очередь в "Укрзализныце" заявили, что причиной решения агентства понизить рейтинг является исключительно методология S&P касательно определения уровня рейтинга в зависимости от времени, которое осталось до очередной даты погашения долга.

"Единственным фактором этого решения является приближение в ковидных обстоятельствах сроков погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк", которые приходятся на 30 мая текущего года. Как известно и финансовому рынку, и агентству, "Укрзализныця" работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и несомненно не допустит невыполнения обязательств по заимствованиям", - подчеркивается в сообщении на сайте УЗ.

Теги: #укрзализныця #sp #рейтинг
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