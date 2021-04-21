Экономика

17:19 21.04.2021

Украине нужно изучить возможность строительства 5-6 новых экологичных угольных блоков для покрытия пиковых нагрузок - мнение

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Украине нужно изучить возможность строительства 5-6 новых экологичных угольных блоков для покрытия пиковых нагрузок - мнение

Украине необходимо рассмотреть возможность строительства пяти-шести новых экологичных угольных блоков, считает коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов.

По его словам, в условиях необходимости выполнения страной Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ) тепловым генкомпаниям не удастся сохранить в эксплуатации порядка 12 ГВт необходимых мощностей на ТЭС для покрытия пиковых и полупиковых нагрузок с целью сбалансированной работы энергосистемы.

"В ближайшие 10 лет Украина будет испытывать необходимость в работе порядка 12 ГВт угольной маневренной генерации, в течение следующих 10 лет необходимо будет уже не менее 5-7 ГВт. До того, как мы сможем полностью отказаться от угольной генерации, а это перспектива 25-30 лет, наша страна будет нуждаться не менее чем в 3-3,5 ГВт маневренных мощностей. Построенные новые блоки обеспечат плавный переход Украины к эпохе декарбонизации", - сказал он в ходе организованной Energy Club онлайн-дискуссии.

По словам Ларионова, строительство новых блоков должно осуществляться за счет иностранных инвестиций, учитывая интересы локального бизнеса. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры регионов.

Кроме того, он считает необходимым рассматривать возможность экомодернизации работающих сегодня блоков тепловой генерации только при наличии уверенности в том, что модернизированный блок сможет отработать еще как минимум 15 лет.

Коммерческий директор "Донбассэнерго" также сообщил, что документы по рассмотрению вопроса выполнения НПСВ уже поданы на рассмотрение СНБО с целью принятия окончательного решения при существующем конфликте интересов между Минэнерго и Минприроды.

Как сообщалось, Минэнерго готовит ряд нормативно-правовых актов, позволяющих урегулировать ситуацию с выполнением НПСВ, оказавшегося под угрозой срыва в основном из-за отсутствия источников финансирования экомодернизации ТЭС. В результате начиная с 2020 года многие из них предстоит закрыть из-за несоответствия эконормам.

Главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отмечал, что Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения НПСВ на ТЭС.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала продлить срок выполнения НПСВ до 1 января 2038 года (сейчас 2028-2033 годы) во избежание отключения блоков.

В ЕБА оценили необходимые инвестиции для реализации НПСВ в EUR4,1 млрд, из которых 82% – в 2021-2027 гг., и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.

"Донбассэнерго" ожидает предоставления Украиной государственных гарантий для реализации совместного с китайской DEIC проекта по строительству нового блока СлТЭС с использованием технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС). Цена контракта с DEIC составляет $684,296 млн. Финансирование реконструкции должно быть осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.

Реализация проекта продлит ресурс СлТЭС на 40 лет, повысит эффективность работы, сократит удельный расход топлива и расходы на техническое обслуживание. Новый энергоблок будет соответствовать директиве Европейского парламента 2010/75/EU о промышленных выбросах.

"Донбассэнерго" владеет Славянской и Старобешевской ТЭС (расположена на оккупированной территории) суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Теги: #угольные_блоки #донбассэнерго
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