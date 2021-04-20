Предприниматели из вышедших из "красных" зон регионов также могут претендовать на помощь по 8 тыс. грн - замминистра

Физические лица-предприниматели и наемные сотрудники компаний из регионов, которые покинули "красные" зоны карантинных ограничений, могут также получить государственную помощь в размере 8 тыс. грн, сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Закон определяет, что с момента вступления его в силу (9 апреля – ИФ) и на протяжении 10 дней после, все граждане, которые проживали и работали в регионах, которые раньше были или находятся в карантинной красной зоне, могут обратиться на протяжении 30 календарных дней за оформлением соответствующей помощи", – сказал Музыченко в ходе пресс-брифинга во вторник.

Как подчеркнул Музыченко, прием заявок начался с 19 апреля, и будет длиться на продолжении 30 дней.

Если регион будет отнесен в дальнейшем к "красной" зоне, будет установлен дополнительный срок в 30 дней для обращения за оформлением такой помощи для его жителей и предпринимателей, работающих там, добавил замминистра.

Согласно сообщению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства гарантированную помощь в размере 8 тыс. грн могут получить наемные сотрудники юрлиц или ФЛП, если основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, в отношения которых применяются ограничения "красной" зоны. Второе условие – организация должна начислить за сотрудника ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала. Еще два условия – средняя зарплата сотрудника не должна превышать 30 тыс. грн в месяц, а также сотрудник не должен работать по совместительству.

ФЛП смогут претендовать на помощь, если основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, в отношения которых применяются ограничения "красной" зоны. Также необходимыми условиями являются: ФЛП зарегистрирован дольше трех месяцев тому, уплатил ЕСВ не менее, чем за шесть месяцев в 2020 году, не остановил свою работу на последние день месяца перед месяцем, в котором в регионе ввели дополнительные противоэпидемические ограничения. Также ФЛП не должен быть одновременно наемным сотрудником.

К перечню основных видов деятельности, которые временно останавливают работу в "красных зонах", относятся розничные специализированные магазины, магазины компьютерной техники и бытовыми электротоварами, обуви и текстиля, стройматериалами и мебелью, книгами, игрушками, спортинвентарем, часами, ювелирными изделиями, автозапчастями, а также розничная торговля с лотков на рынках. Также запрещена работа ресторанов, кинотеатров, библиотек и музеев, театров, спортклубов и фитнес-центров, напомнило Минэкономики.