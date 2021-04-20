Минагрополитики начало все необходимые процедуры для полноценно запуска

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает как можно быстрее завершить все необходимые для старта полноценной работы процедуры и начать набор персонала, сообщила пресс-служба ведомства агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, ссылаясь на министра агрополитики Романа Лещенко.

"Положительные результаты голосования за бюджет Минагрополитики дают нам основания начать фактический запуск всех процедур, необходимых для полноценной работы министерства. Но прежде чем деньги поступят на счета Минагрополитики, Минфину и Государственной казначейской службе необходимо осуществить ряд шагов, предусмотренных законодательством", - отметил министр, цитируемый пресс-службой ведомства.

После поступления финансирования, у Минагрополитики будет возможность завершить все необходимые процедуры для начала полноценной работы министерства и начать подбор персонала.

"Прежде всего, мы должны разработать и утвердить структуру министерства, согласовать с Минфином и утвердить смету и штатное расписание Минагрополитики. Ожидаем завершить все процедуры как можно быстрее, после чего сможем начать подбор персонала. Речь идет, ориентировочно, о двухстах специалистах", - сообщил о дальнейших шагах в работе министр.

По данным пресс-службы, формирование штата сотрудников потребует дополнительного времени, однако часть работников может вернуться в Минагрополитики по процедуре перевода из других ведомств. При этом структуру Министерства утверждает министр агрополитики (ст. 8 ЗУ О ЦОИВ), а смета и штатное расписание согласуется с Министерством финансов (ст. 10).

Ведомство напомнило, что Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании 15 апреля приняла в целом закон №5197-2 о перенаправлении из госбюджета 6,87 млрд грн на функционирование Минагрополитики в нынешнем году. Согласно пояснительной записке, закон №5197-2 перенаправляет из бюджета Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на 2021 год соответственно 6,45 млрд грн и 0,42 млрд грн.

Согласно приложению к законопроекту, из общей суммы в 6,87 млрд грн на функционирование аппарата министерства будет направлено 4,91 млрд грн, Госгеокадастра – 1,52 млрд грн, Госрыбагентства – 0,42 млрд грн.

Пресс-служба Министерства уточнила, что прежде чем финансирование попадет на его счета, необходимо осуществить ряд определенных законом шагов.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением № 1344 от 28 декабря 2020 года отменил решение о реорганизации Минагрополитики путем присоединения к Минэкономики, и поручил ведомствам в месячный срок подготовить проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти.