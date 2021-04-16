Экономика

15:33 16.04.2021

АМКУ разрешил кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd приобрести контроль над отелями "Лыбидь" и "Славутич" в Киеве

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АМКУ разрешил кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd приобрести контроль над отелями "Лыбидь" и "Славутич" в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Pumori Enterprises Investments Ltd (Кипр) приобрести долю в ООО "Хотел Проперти" (Киев), обеспечивающую более 50% голосов в высшем органе управления общества.

Соответствующее решение комитет принял 15 апреля.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Хотел Проперти" является кипрская компания "Шелтерок Инвестментс Лимитед", а конечным бенефициаром – Иоаннис Агицос.

"Хотел Проперти" является владельцем гостиницы "Славутич" и гостиничного комплекса "Лыбидь" в Киеве. "Лыбидь" также находится в управлении оператора Premier Hotels and Resorts (Киев).

Pumori Enterprises Investments Ltd является владельцем одесской гостиницы "Юность" (100%, сейчас – Premier Hotel Odesa) и "Отель Премьер Палац" (62%), обе находятся в управлении Premier Hotels and Resorts.

Как сообщалось, в августе-2020 Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение Pumori Enterprises Investments Ltd приобрести акции гостиницы "Днистер", также входящей в сеть гостиниц Premier Hotels and Resorts.

Premier Hotels and Resorts (ООО "Премьер Интернешнл") объединяет 17 отелей категорий 3-5 звезд под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels и Premier Compass Hotels. Гостиницы расположены в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Сумах, Херсоне, Почаеве, Мукачево (Закарпатская обл.), Александрии (Кировоградская обл.). Общий номерной фонд сети составляет более 2,1 тыс. номеров.

Теги: #отели #контроль #амку
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