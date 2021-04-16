Экономика

10:12 16.04.2021

"Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса, заявил Зеленский

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"Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса, заявил Зеленский

Вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" президент Украины Владимир Зеленский расценивает как энергетическую войну.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток-2" достроят - не только Украина проиграет… Нужно помнить: это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет - это вопрос войны", - сказал Зеленский 13 апреля в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства 16 апреля.

По его словам, эта война – гибридная, она аналогична прежним газовым, энергетическим, продовольственным и вакцинным войнам.

На вопрос о перспективах "Северного потока-2" Зеленский ответил: "Есть два фактора. Первый - США. И второй - единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим".

Теги: #северный_поток_2 #зеленский
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