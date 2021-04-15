Экономика

15:04 15.04.2021

Продажи нового жилья в Киеве в I кв. возросли на 30% – InCo home

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Продажи нового жилья в Киеве в I кв. возросли на 30% – InCo home

Продажи нового жилья в киевских объектах инвестиционного портфеля компании InCo home (ООО "КУА Инвест-Консалтинг", Киев), по итогам первого квартала 2021 года возросли на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 21,2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба.

"Если последние два зимних месяца продажи шли на одном уровне, то в марте мы фиксировали рост на 13%. Это связано еще и с тем, что покупатели понимали – нового локдауна не избежать, и ускоряли завершение сделки в условиях неопределенности. Сейчас даже с учетом карантинных ограничений, объем сделок не сократился, в среднем проводится от пяти и больше в день", – цитируется в сообщении совладелец и партнер InCo home Роман Белик.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, на сегодня в портфеле InCo home 16 новых жилых комплексов, в строительство которых инвестировала компания: ЖК Welcome Home на ул. Стеценко, "Камертон", "Приветный квартал", LaLaLand, "Династия", "Паркова вежа", "Русановская Гавань", "Телескоп" по ул. Драгоманова, 10, Crystal Park Tower, Dock32, Z31, "Теремки", "АРИА", "Эйнштейн", "Хепи Хаус", "Причал 8".

По словам Белика, наибольшим спросом пользуются проекты с высокой степенью готовности. Так, в двух ЖК компании на этапе сдачи в эксплуатацию было продано более 60% площади от всего объема продаж за последние три месяца.

"Средняя цена в этих жилых комплексах: первый объект комфорт-класса – от 32 до 38 тыс. грн/кв. м, второй объект класса "А" на пр. Победы, где цена за квадратный метр стартует от 50 тыс. грн", – уточнил он.

В целом, цены на рынке жилой недвижимости показывают рост второй квартал подряд – от 10 до 20% в зависимости от объекта.

"Жилая недвижимость продолжит рост и в цене, и по спросу. По коммерческой прогноз менее утешительный: во всем мире офисная и торговая, кроме продуктового ритейла, падает и пока в краткосрочной перспективе изменений по ней не будет", – прогнозирует Белик.

ООО "КУА "Инвест-Консалтинг" (InCo home) создано в 2003 году, занимается инвестиционной деятельностью в сфере строительства и недвижимости.

По данным официального сайта, компания инвестировала в строительство 30 жилых комплексов общей жилой площадью 840 тыс. кв. м.

В мае 2018 года завершилась сделка по покупке компании Романом Беликом и Богданом Серотюком.

Теги: #недвижимость #жилье
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