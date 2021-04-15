Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова раскритиковала принятые Верховной Радой законы (№4475, 4398 и 4399) о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте и отметила, что убытки банков от закона №4475 о принудительной реструктуризации таких кредитов могут превысить 10 млрд грн.

"Бизнес-сообщество, обеспокоено этими законодательными инициативами, которые (...), существенно нарушают баланс прав и интересов кредиторов с возложением, в очередной раз, всего бремени убытков исключительно на кредитора (...) Потенциальные убытки банков от конвертации и пересмотра ставок на условиях закона №4475 превысят 10 млрд грн", – сообщила она агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, согласно данным НБУ, количество кредитных договоров в инвалюте по которым 1 июля 2020 года существовала непогашенная задолженность составляла 18,63 тыс. на сумму (основная сумма и начисленные доходы в гривневом эквиваленте) 28,3 млрд грн.

В том числе, 12,76 тыс. договоров на сумму 21,5 млрд из них подпадает под действие моратория на взыскание имущества украинцев, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, указала Коробкова.

Исполнительный директор НАБУ добавила, что, по данным экспертов, накануне запрета выдачи кредитов в иностранной валюте по состоянию на июнь 2009 года кредиты физлиц в иностранной валюте составили $24,5 млрд.

Указывается, что больше всего кредитов физлицам в инвалюте предоставили иностранные банки ($15 млрд.) и украинские частные банки ($8 млрд включая ПриватБанк).

Коробкова отметила, что по состоянию 1 сентября 2020 года задолженность по кредитам физлиц в инвалюте составляла $3,6-4,1 млрд, в том числе $1,6 млрд кредитования были дефолтными, а сумма рабочих кредитов составляла $46 млн.

По ее словам, с 2009 по 2020 год объем валютных кредитов физлиц в портфелях банков сократился на $17,8 млрд за счет выплат должников, конвертации валютных кредитов в гривневые, списания и взыскания залога, а также продажи таких кредитов.

Национальный банк Украины (НБУ) также раскритиковал принятый закон о защите валютных заемщиков.

"Закон о принудительной (по факту - только для банков) реструктуризации, очевидно, нарушает баланс интересов, поэтому является тревожным сигналом об отношении государства к защите прав кредиторов и, соответственно, будет иметь негативное влияние на активность банков на рынке ипотеки", – сообщила пресс-служба регулятора агентству "Интерфакс-Украина".

В Нацбанке отметили, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных условиях, приемлемых и для банков, и для заемщиков.

Указывается, что один из таких механизмов определяет действующий Кодекс по процедуре банкротства и повышения его эффективности путем внесения ряда изменений и уточнений при помощи законов №4398 и №4399 НБУ поддерживает.

Согласно тексту закона №4475, реструктуризация осуществляется по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом установленным НБУ в соответствующей иностранной валюте на день заключения договора и курсом НБУ в день проведения реструктуризации.

Отмечается, что ипотечные договоры и договоры залога, связанные с кредитным договором заемщиков, будут продлены на 10 лет без нотариального удостоверения и будут действовать до даты окончания реструктуризации.

Действие закона распространяется на общую площадь недвижимости, которая является предметом ипотеки по кредитам в инвалюте и превышает 140 квадратных метров для квартиры и 250 квадратных метров для жилого дома, указано в документе.

Указывается, что заемщик имеет право подать кредитору письменное заявление о проведении реструктуризации своих обязательств по ипотечному кредиту в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона, после чего реструктуризация обязательств по ипотечному кредиту осуществляется сторонами в течение 60 дней.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 269-273 голосами приняла на внеочередном пленарном заседании 13 апреля законы (№4475, 4398 и 4399) о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, предполагающие относительно мягкую схему их реструктуризации и налоговые льготы для банков.