Экономика

14:20 14.04.2021

Кабмин одобрил законопроект о включении Ощадбанка в ФГВФЛ вопреки критике НБУ

2 мин читать
Кабмин одобрил законопроект о включении Ощадбанка в ФГВФЛ вопреки критике НБУ

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается предоставить государственному Ощадбанку (Киев) статус участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), несмотря на предложение Национального банка Украины (НБУ) снять законопроект с обсуждения с целью включения в него вопроса о регулировании платежеспособности Фонда. 

Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства в среду.

"НБУ неоднократно обращался к премьер-министру и Министерству финансов с вопросом о необходимости доработки законопроекта и рассмотрения вопроса включения Ощадбанка в ФГВФЛ комплексно с вопросом регулирования платежеспособности Фонда. Такая же позиция и у ФГВФЛ, и у МВФ", – отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе заседания.

По его словам, НБУ предлагает  снять этот вопрос с обсуждения и провести дополнительные консультации.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, снять вопрос нельзя, так как он сформулирован и фактически поставлен на рассмотрение.

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко указал на отсутствие необходимости объединять законопроекты.

"Мы не считаем необходимым объединять эти вопросы и считаем возможным их рассматривать отдельно (...), и в меморандуме с МВФ они стоят отдельно. Поэтому это наши ключевые обязательства перед МВФ, ЕБРР", – сказал он.

В то же время, по словам Марченко, Минфин видит возможным доработку законопроекта о платежеспособности Фонда совместно с НБУ и ФГВЛФ и дальше рассматривать этот вопрос уже на площадке Верховной Рады.

В феврале 2018 года Министерство финансов Украины в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора запланировало постепенное включение Ощадбанка в систему ФГВЛФ. Согласно меморандуму с МВФ, заключенному в декабре того же года, полную государственную гарантию депозитов физических лиц в Ощадбанке предполагалось отменить до конца 2019 года. Уточнялось, что этот шаг откроет путь для вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка.

Теги: #фгвфл #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 02.04.2021
Экс-глава правления Правэкс-банка Кириченко покинул набсовет Ощадбанка

Экс-глава правления Правэкс-банка Кириченко покинул набсовет Ощадбанка

10:00 02.04.2021
Более 60% физлиц-заемщиков банка "Аркада" обратились с заявлениями о реструктуризации ипотечных кредитов - ФГВФЛ

Более 60% физлиц-заемщиков банка "Аркада" обратились с заявлениями о реструктуризации ипотечных кредитов - ФГВФЛ

20:13 30.03.2021
Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

17:53 30.03.2021
Ипотечные программы Ощадбанка стали еще доступнее

Ипотечные программы Ощадбанка стали еще доступнее

15:17 25.03.2021
Ощадбанк и Укргазбанк после подписания договоров с Госэнергоэффективности открыли выдачу "теплых кредитов"

Ощадбанк и Укргазбанк после подписания договоров с Госэнергоэффективности открыли выдачу "теплых кредитов"

15:48 23.03.2021
Оснований для пересмотра решений Нацбанка о несогласовании члена правления Ощадбанка нет – замглавы НБУ

Оснований для пересмотра решений Нацбанка о несогласовании члена правления Ощадбанка нет – замглавы НБУ

17:20 22.03.2021
Ощадбанк перевел члена правления Буца на пост директора генерального департамента по управлению рисками

Ощадбанк перевел члена правления Буца на пост директора генерального департамента по управлению рисками

15:58 22.03.2021
Рожкова назвала тревожным сигналом отказ НБУ согласовать члена правления Ощадбанка Буца

Рожкова назвала тревожным сигналом отказ НБУ согласовать члена правления Ощадбанка Буца

16:49 18.03.2021
Членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал сын экс-владельца "1+1" Роднянский

Членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал сын экс-владельца "1+1" Роднянский

20:10 05.03.2021
ФГВФЛ ищет компанию для поиска и возврата активов Платинум банка и Финбанка

ФГВФЛ ищет компанию для поиска и возврата активов Платинум банка и Финбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФЛП и наемные сотрудники с 19 апреля смогут направлять заявки на получение помощи по 8 тыс. грн - премьер

Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

Рада отклонила все три проекта постановлений о возврате льгот на э/э и госрегулировании цены газа

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 216 млн грн

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для сотрудников ГСЧС

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

ФЛП и наемные сотрудники с 19 апреля смогут направлять заявки на получение помощи по 8 тыс. грн - премьер

Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

"Агрофорт" Косюка в 2020 году получил 45,5 млн грн чистой прибыли

Auchan обратился к президенту с просьбой оказать содействие в расследовании захвата земучастка под Одессой

Бизнес-омбудсмен отмечает рост жалоб по налоговым вопросам в 2020 году

Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

В МАГАТЭ получили оповещение о планах Тегерана нарастить обогащение урана до 60%

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о выпуске ОВГЗ на 20 млрд грн для реализации президентской программы "Доступная ипотека"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА