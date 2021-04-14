Кабмин одобрил законопроект о включении Ощадбанка в ФГВФЛ вопреки критике НБУ
Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается предоставить государственному Ощадбанку (Киев) статус участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), несмотря на предложение Национального банка Украины (НБУ) снять законопроект с обсуждения с целью включения в него вопроса о регулировании платежеспособности Фонда.
Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства в среду.
"НБУ неоднократно обращался к премьер-министру и Министерству финансов с вопросом о необходимости доработки законопроекта и рассмотрения вопроса включения Ощадбанка в ФГВФЛ комплексно с вопросом регулирования платежеспособности Фонда. Такая же позиция и у ФГВФЛ, и у МВФ", – отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе заседания.
По его словам, НБУ предлагает снять этот вопрос с обсуждения и провести дополнительные консультации.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, снять вопрос нельзя, так как он сформулирован и фактически поставлен на рассмотрение.
В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко указал на отсутствие необходимости объединять законопроекты.
"Мы не считаем необходимым объединять эти вопросы и считаем возможным их рассматривать отдельно (...), и в меморандуме с МВФ они стоят отдельно. Поэтому это наши ключевые обязательства перед МВФ, ЕБРР", – сказал он.
В то же время, по словам Марченко, Минфин видит возможным доработку законопроекта о платежеспособности Фонда совместно с НБУ и ФГВЛФ и дальше рассматривать этот вопрос уже на площадке Верховной Рады.
В феврале 2018 года Министерство финансов Украины в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора запланировало постепенное включение Ощадбанка в систему ФГВЛФ. Согласно меморандуму с МВФ, заключенному в декабре того же года, полную государственную гарантию депозитов физических лиц в Ощадбанке предполагалось отменить до конца 2019 года. Уточнялось, что этот шаг откроет путь для вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка.