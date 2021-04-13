Срок эксплуатации большинства действующих энергоблоков украинских АЭС может быть продлен до 60 лет – "Энергоатом"

ГП "НАЭК "Энергоатом" рассчитывает, что срок эксплуатации большинства действующих атомных энергоблоков может составить, как минимум, 60 лет, сообщил врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин на пресс-конференции во вторник.

"Как минимум, 60 лет большинство наших энергоблоков, мы ожидаем, будут работать. Что касается 80 лет, возможно, к тому периоду будет принято решение, что дешевле построить новый энергоблок в качестве замещения, чем вкладывать средства в продление ресурса старых мощностей", − сообщил Котин.

По его словам, "Энергоатом", согласно законодательству, должен каждые 10 лет проводить переоценку безопасности каждого энергоблока, который приближается к моменту окончания срока своей эксплуатации. В ходе этого процесса осуществляется переоценка ресурса и характеристики всего оборудования на энергоблоке, проводятся соответствующие испытания, что отражается в Отчете по периодической оценке безопасности (ОППБ) энергоблока

Впоследствии ОППБ проходит проверку Государственной инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) и экспертизу Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, на основании чего принимается решение о возможности продления эксплуатации энергоблока на следующие 10 лет.

В настоящее время 12 из 15 энергоблоков НАЭК "Энергоатом" перешли в сверхпроектный (свыше 30 лет) срок эксплуатации.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.