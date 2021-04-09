Экономика

19:04 09.04.2021

Головная компания "Нафтогаза" в 2020г получила чистый убыток 17,3 млрд грн - СМИ

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Головная компания "Нафтогаза" в 2020г получила чистый убыток 17,3 млрд грн - СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2020 году получил чистый убыток 17,334 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли в 2019-м, свидетельствует обнародованная изданием "Экономическая правда" отчетность компании.

Чистый доход НАК от реализации за прошлый год снизился на 32,1% (на 57,291 млрд грн) по сравнению с 2019 годом – до 121,059 млрд грн. Валовой убыток в 2020 году составил 0,827 млрд грн против 31,041 млрд грн валовой прибыли в 2019-м.

Между тем глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в "Фейсбук" отметил, что до официального обнародования компания не может комментировать свои финансовые показатели. По его словам, выписанная изданием "ЭП" на основе отчетности информация подана некорректна.

Коболев пообещал, что вскоре "Нафтогаз" обнародует финотчетность с комментариями и пояснениями.

Как сообщалось, "Нафтогаз" как отдельное юрлицо в 2019 году увеличил чистую прибыль в 3,7 раза (на 37 млрд 44,953 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 50 млрд 658,211 млн грн.

Консолидированная чистая прибыль, включающая деятельность дочерних компаний, составила 63,294 млрд грн (рост в 5,5 раза к 2018-му).

В отчетности НАК как отдельного юрлица, в частности, учитываются показатели от деятельности по продаже газа по спецобязательствам (ПСО) тепловикам, а также региональным газсбытам для нужд населения. В эту отчетность не входят результаты деятельности обычно прибыльных "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты".

"Нафтогаз" приводил EBITDA всей группы по сегментам за первое полугодие 2020 и 2019-го: разведка и добыча (+10,9 млрд грн/+25,1 млрд грн), хранение природного газа (+0,7 млрд грн/+0,1 млрд грн), транспортировка нефти и продажа нефтепродуктов (+0,6 млрд грн/+1,5 млрд грн). коммерция (-9 млрд грн/+3,1 млрд грн), "Укрнафта" (-2,3 млрд грн/+0,8 млрд грн), другое (-2,7 млрд грн/-1,8 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

 

 

Теги: #нафтогаз #финпоказатели
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