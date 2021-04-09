Экономика

13:36 09.04.2021

CBAM наиболее реалистичен в виде системы торговли квотами на выбросы СО2– вице-премьер

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CBAM наиболее реалистичен в виде системы торговли квотами на выбросы СО2– вице-премьер

Сценарий введения Евросоюзом механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) в виде системы торговли выбросами выглядит наиболее реалистичным, считает вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"В Украине также будет вводиться система торговли выбросами – это наше обязательство согласно Соглашению об ассоциации с ЕС. Большой бизнес уже знает про эти обязательства, а министерства нарабатывают соответствующие решения", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер считает, что из-за разных "стартовых условий" в сравнении с европейскими странами Украина вправе ожидать некоторые шаги навстречу со стороны ЕС.

"В частности, внедрение (CBAM) в отношении Украины должно быть соразмерным с экономическими и финансовыми возможностями украинского бизнеса, климатической повесткой страны и Соглашением об ассоциации", - подчеркнула Стефанишина.

Она сообщила, что украинской стороне уже удалось провести первый раунд консультаций с комиссаром ЕС Паоло Джентилони, который отвечает за разработку этого решения.

Вице-премьер отметила, что в этих переговорах настойчиво отстаивает позицию, что Украине необходимо иметь доступ к информации. "Мы не хотим постфактум узнавать о решениях, которые влияют на интересы Украины. Мы хотим дать возможность украинскому бизнесу подготовиться к любым изменениям", – пояснила она.

Стефанишина подчеркнула, что Киев также ясно доносит позицию, что любое решение ЕС не должно нарушать условия зоны свободной торговли с Украиной или ухудшать условия торговли, закрепленные в Соглашении об ассоциации.

"Я также горжусь тем, что консолидация наших усилий с другими странами подтолкнула ЕС выйти с официальным заявлением, что механизм углеродной корректировки на границе будет торгово-нейтральным. Иными словами, не будет влиять на торговлю как прямое торговое ограничение," – сказала вице-премьер.

Как сообщалось, 10 марта Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении CBAM – соответствующий законопроект парламентарии планируют рассматривать уже в июне. Глава комиссии по окружающей среде в Европарламенте Паскаль Канфан ранее в интервью французской газете Ouest-France заявил, что ЕС рассчитывает ввести CBAM с 1 января 2023 года.

Теги: #стефанишина #ес #выбросы
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