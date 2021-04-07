Экономика

15:36 07.04.2021

Кабмин расширил господдержку аграриев на 2021 год шестью новыми программами суммарно на 500 млн грн

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Кабмин расширил господдержку аграриев на 2021 год шестью новыми программами суммарно на 500 млн грн

Кабинет Министров Украины в среду расширил порядок финансовой поддержки сельхозпроизводителей шестью новыми госпрограммами суммарным объемом 500 млн грн, в числе которых - направления, стимулирующие производство гречихи и картофеля.

Правительство утвердило соответствующие изменения в п. 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки сельхозпроизводителей, утвержденного постановлением Кабмина №77 от 8 февраля 2017 года.

Согласно пояснительной записке к постановлению, на господдержку страхования с/х продукции в 2021 году выделено 50 млн грн, на возмещение потерь от пострадавших в 2020 году посевов (всего 357,8 тыс. га) - 240 млн грн; на господдержку обрабатывающих мелиорированную землю с/х производителей - 50 млн грн; на господдержку производителей органической продукции - 50 млн грн; на господдержку производителей картофеля (до трети которого ежегодно теряется из-за отсутствия картофелехранилищ) - 60 млн грн; на бюджетные субсидии производителям гречихи – 50 млн грн (из расчета 3,500 тыс. грн на 1 га ее посевов).

"В тесном диалоге с аграрными ассоциациями и бизнесом мы разработали новые механизмы поддержки, которые помогут решать актуальные проблемы аграриев. Это, например, засуха, высокие риски, низкий оборот средств, низкая рентабельность выращивания некоторых культур", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, цитируемый на сайте Минэкономики.

При этом он уточнил, что новые программы господдержки сделают деятельность аграриев более стабильной, приведут к росту производства, что улучшит продовольственную безопасность государства и доступность товаров для потребителя.

Как сообщалось, Минэкономики на заседании аграрного комитета Верховной Рады в сентябре 2020 года представило предложения по господдержке аграрной отрасли на 2021-2023 гг. В частности, планировались семь основных программ: финансовая поддержка мероприятий в АПК (кредиты, страхование); поддержка производства нишевых культур (продовольственная безопасность); поддержка фермерства; поддержка садоводства, виноградарства, хмелеводства; картофелеводство; поддержка животноводства; частичная компенсация стоимости c/х техники.

Теги: #аграрии #поддержка #программы
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