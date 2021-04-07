Экономика

11:15 07.04.2021

Украина может получить от МВФ дополнительно свыше $2,7 млрд в рамках допэмиссии СПЗ – глава НБУ

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Украина может получить от МВФ дополнительно свыше $2,7 млрд в рамках допэмиссии СПЗ – глава НБУ

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте в рамках новой инициативы Фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ), сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы… В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СПЗ.

Шевченко отметил, что цель этой новой инициативы, анонсированной МВФ, - обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем – $650 млрд.

Глава Нацбанка уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на начавшемся весеннем собрании, однако для реализации этой инициативы необходимо утверждение сначала Исполнительным советом МВФ, а потом Советом управляющих.

Теги: #эмиссия #мвф
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