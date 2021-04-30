Экономика

19:52 30.04.2021

АО "Сумское МНПО – Инжиниринг" увеличит уставный капитал до 25,15 млн грн за счет закрытого размещения акций на 22,27 млн грн

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АО "Сумское МНПО – Инжиниринг" увеличит уставный капитал до 25,15 млн грн за счет закрытого размещения акций на 22,27 млн грн

АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение – Инжиниринг" (Сумское МНПО) увеличит уставный капитал в 8,7 раза – до 25,149 млн грн за счет закрытого размещения акций дополнительной эмиссии на сумму 22,272 млн грн, следует из протокола внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 22 марта.

Согласно размещенной на сайте объединения информации, планируется размещение 11,6 млн шт. простых именных акций существующего номинала 1,92 грн за штуку.

Это решение поддержало 99,624% голосов акционеров от общего числа зарегистрировавшихся на собрании, против – 0,271%.

Кроме того, акционеры определили, что участником размещения акций является акционер "Интер Гроус Инвестмент Лимитед" (Inter Growth Investments Limited), и утвердили решение о неиспользовании преимущественного права акционеров на приобретение акций допэмиссии, что позволит провести размещение в один этап (длительностью не менее 15 дней).

По данным Единого госреестра юридических и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром АО "СМНПО-Инжиниринг" указан гражданин России Владимир Лукьяненко (сын гендиректора объединения – ИФ), опосредованно владеющий 67,92% уставного капитала, в числе акционеров - ООО "Профитром", Torberg Beteiligungen AG, Inter Growth Investments Limited, Stremvol Holdings Limited.

После проведения собрания 25 марта на сайте объединения было размещено объявление об условиях выкупа акций у акционеров, которые зарегистрировались на собрании, но голосовали против хотя бы по одному из вопросов и обладающих правом требования обязательного выкупа у них акций.

Согласно условиям, цена выкупа одной акции – 4 грн, акционеры могут требовать выкупа 4 тыс. 725 шт. акций (на 18,9 тыс. грн).

Сумское МНПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), в 2019 году чистый доход АО "СМНПО-Инжиниринг" (тогда – АО "Укрхимпроект" – ИФ) составил 17,15 млн грн, чистый убыток – 12,73 млн грн.

В свою очередь АО "Сумское МНПО", в котором по состоянию на третий квартал 2020 года 83,91% акций владело "Интер Гроус Инвестмент", а 13,51% - "Просцено Трейдинг Лимитед", в 2019 году получило 178,06 млн грн чистой прибыли (против убытка 2 млрд 158 млн грн) и 766 млн грн чистого дохода.

Как сообщалось, АМКУ в конце 2019 года предоставил разрешение на концентрацию ряда компаний, связанных с бизнесменом Константином Григоришиным и одним из конечных бенефициаров АО "Сумское МНПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и его партнеру Новинскому $300 млн в рамках спора об опционе на пакет акций в "Сумском МНПО".

Теги: #эмиссия #акции #сумское_нпо
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