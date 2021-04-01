"Интерпайп Сталь" в 2020 году освоила 19 новых марок стали

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) в 2020 году освоил 19 новых марок стали.

"Мы научились делать 14 новых марок стали для трубного производства и пять позиций транспортного сортамента. Всего же за 9 лет марочник самого современного сталеплавильного комплекса в Украине достиг почти 540 позиций", - сообщается в пресс-релизе компании в Facebook в четверг.

При этом отмечается, что качественная сталь – один из основных факторов успешного продвижения премиальной трубной и железнодорожной продукции на внешних рынках. Поэтому расширение ее сортамента в компании считают своим стратегическим преимуществом, поскольку это позволяет ей выплавить необходимый металл в кратчайшие сроки под требования клиентов.

"Прошлый год это отчетливо показал: "Интерпайп" вышел на рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов Европы и линейных труб для нефтегазовых гигантов Ближнего Востока. И такие успехи были бы невозможны без сталеваров "Интерпайп Стали", - подчеркивается в пресс-релизе.

Пресс-служба уточняет, что в прошлом году "Интерпайп Сталь", в частности, запустила в промышленное производство такие ключевые продукты, как сталь 1-й категории с высокой чистотой металла для ж/д колес пассажирских скоростных поездов. Такую продукцию "Интерпайп НТЗ" уже отгрузил в Германию национальному ж/д оператору Deutsche Bahn.

Освоены также сталь ER7 с легированием серой и особым режимом внепечной обработки по индивидуальным требованиям компании MWL Brasil, сталь марки 13Г2ФБ, имеющую повышенную стойкость к коррозии в агрессивной сероводородной среде, для ADNOC – Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

Помимо производства стали для производства труб и колес клиентам "Интерпайпа" завод отгружает сталь и для внешних клиентов. Так, в прошлом году компания освоила производство заготовки из стали Р22 легированной хромом для румынского Arcelor Mittal Tubular Products Roman.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.