Экономика

11:40 30.03.2021

Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе – глава представительства МВФ в Украине

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Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе – глава представительства МВФ в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) скептически относится к идее налоговых амнистий в целом, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Хотя льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься с радостью теми, кто будет платить меньше налогов, это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговых амнистий в целом", – сказал Люнгман.

"Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе, поскольку они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем", – добавил он.

Как подчеркнул глава представительства Фонда в Украине, ключевой целью МВФ является возобновление устойчивой фискальной политики, что потребует ограничения расходов и сохранения уровня доходов на нынешнем уровне.

"Но если проводится налоговая амнистия, государственные служащие и их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под его действие. Также чрезвычайно важно не позволить использование амнистии как средства отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией, и избежать злоупотреблений, которые предоставили амнистию доходам от преступной деятельности", – отметил Йоста Люнгман.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (законопроекты №№5153-5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.

Теги: #люнгман #налоги #мвф
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