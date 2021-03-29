Место расположения нового аэропорта на Закарпатье будет известно до конца апреля - глава "Укринфрапроекта"

До конца апреля 2021 года станет известно, где будет расположен новый международный аэропорт на Закарпатье - в пос. Среднее или в Мукачево, сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков в Facebook в понедельник.

По его словам, в настоящее время на финальной стадии находятся предпроектные работы в рамках этого строительства.

Помимо того Хомяков сообщил, что на сегодня продолжаются работы на первой очереди строительства аэропорта в Днепре: обустройство временных дорог и подъездных путей для доставки инертных материалов; подключение строительного городка к временным инженерным сетям; обустройство производственной базы, где будут установлены бетонные заводы и склады для инертных материалов.

В Одессе продолжаются работы по второй очереди строительства аэродрома. Кроме того, проходит процедура сертификации новой взлетно-посадочной полосы.

По аэропорту "Винница" состоялся аукцион по технадзору, на этой неделе будет определен победитель. Генподрядчик завез технику на строительную площадку, началось сооружение временной подъездной дороги к производственной базе.

По аэропорту "Херсон" готова и представлена для прохождения государственной экспертизы проектно-сметная документация.

По аэропорту "Ривне" заключены договора на разработку проектной документации для установки средств навигации и посадки, светло-сигнального оборудования и на ограждение.