"УЗ" до 2022 г. должна выделить вагоно- и локомотиворемонтный филиалы - План приоритетных действий

Кабинет министров Украины ставит задачу перед Министерством инфраструктуры Украины и АО "Укрзализныця" до конца декабря 2021 года выделить в отдельные структуры вагоно- и локомотиворемонтный филиалы, свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства.

Как указано в документе, принятом на заседании в среду, с целью способствования развитию конкуренции на рынке ж/д перевозок и повышения эффективности ж/д перевозок за счет максимального использования инфраструктуры ж/д транспорта Кабмин ставит задачу перед Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" до конца декабря текущего года:

- передать функции и активы локомотивного хозяйства в соответствующие вертикали;

- разработать порядок организации военных и специальных перевозок в связи с началом работы конкурентного рынка ж/д перевозок;

- реорганизовать структуру хозяйства ремонтов и обслуживания;

- создать вагоноремонтный филиал;

- создать локомотиворемонтный филиал.

В мае, согласно планам Кабмина, должен состояться тендер на закупку не менее 100 пассажирских вагонов, минимум, 10 из которых УЗ должна получить до конца декабря.

Кроме того, до конца декабря ожидается проведение капитального ремонта не менее 100 локомотивов.