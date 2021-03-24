ЕИБ может выделить EUR100 млн на модернизацию уличного освещения в Украине

Министерство развития громад и территорий может получить кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере EUR100 млн и техническую помощь на сумму EUR1,5 млн на модернизацию уличного освещения в Украине.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, представители банка готовы начать процесс подготовки соответствующего рамочного финансового договора.

"Предложенный проект должен покрыть всю территорию Украины. Он предусматривает реализацию мер по восстановлению, реконструкции и строительства сетей внешнего освещения. А также приведение электросетей внешнего освещения к нормам и стандартам действующего законодательства и оснащение их оборудованием с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий", – указано в сообщении.

Критическое состояние инфраструктуры уличного освещения и отсутствие эффективной системы управления энергопотребления приводят к значительным расходам жилищно-коммунальной сферы. По данным министерства, расходы на содержание объектов внешнего освещения в Украине в 2020 году составили 1,5 млрд грн, расходы на электроэнергию для уличного освещения – 1,4 млрд грн.

Потенциальная реализация этой программы соответствует имплементации национальных стратегических документов: Энергетической стратегии Украины до 2035 года, Национальной экономической стратегии до 2030 года, положениям Директивы 2012/27/ЕС "Об энергоэффективности" и приоритетам правительства о присоединении к Зеленому курсу ЕС в части энергетической бедности и декарбонизации экономики, подчеркивают в Минрегионе.