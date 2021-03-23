Экономика

15:58 23.03.2021

Падение промпроизводства в Украине в феврале-2021 ускорилось до 4,6% из-за невисокосного года - Госстат

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Падение промпроизводства в Украине в феврале-2021 ускорилось до 4,6% из-за невисокосного года - Госстат

Промышленное производство в Украине в феврале 2021 года снизилось на 4,6% по отношению к "доковидному" февралю 2020 года, а скорректированное на эффект календарных дней (минувший год был високосным) сокращение было заметно меньшим – 2%, сообщила Государственная служба статистики.

Ведомство указало, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в феврале составил 0,3%, а с учетом сезонной корректировки – 0,4%.

В перерабатывающей промышленности в феврале-2021 к февралю-2020 зафиксирован спад на 6,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,9%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 1,9%.

С учетом корректировки на високосный год сокращение производства в переработке составило 4,4%, в добывающей промышленности – 1,4%, а рост в поставке электроэнергии и газа – 7,8%.

В январе спад промпроизводства составил 4%, а скорректированный на эффект календарный дней – 2,7%. В целом за два месяца промышленное производство в Украине сократилось на 4,2%, в том числе в переработке – на 6,5%, добывающей промышленности – на 3,4%, хотя в поставке электроэнергии, газа и пара был достигнут рост на 2,5% из-за существенно более холодной погоды.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.

Теги: #статистика #промпроизводство
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