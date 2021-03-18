Экономика

16:49 18.03.2021

Членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал сын экс-владельца "1+1" Роднянский

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Членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал сын экс-владельца "1+1" Роднянский

Кабинет министров 17 марта назначил членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента Александра Роднянского, который является сыном экс-владельца "1+1".

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Роднянский назначен на должность на три года.

По информации банка, с 2020 года по настоящее время он занимает должность советника президента в Офисе Президента Украины, с 2019 года по настоящее время является научным сотрудником Центра исследований экономической политики (CEPR), а также, с 2018 года – сотрудником Центра макроэкономики (CFM).

Помимо этого, Роднянский занимает пост преподавателя Кембриджского университета с 2018 года, а с 2017 года по настоящее время работает доцентом кафедры экономики Кембриджского университета.

Указывается, что с сентября 2019 по март 2020 года он работал старшим советником по вопросам экономики премьер-министра Украины, в 2019 года работал советником по вопросам экономики в Офисе Президента,  а с 2017 по 2019 был аспирантом колледжа Христа Кембриджского университета.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #роднянский #ощадбанк
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