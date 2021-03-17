Экономика

14:45 17.03.2021

Сын экс-владельца "1+1" Роднянский подал декларацию на должность члена набсовета Ощадбанка

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Сын экс-владельца "1+1" Роднянский подал декларацию на должность члена набсовета Ощадбанка

Сын экс-совладельца телеканала "1+1" Александр Роднянский претендует на должность члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев), свидетельствует его декларация в реестре Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Соответствующую декларацию за 2020 год он подал 17 марта.

Роднянскому принадлежит часть жилого дома в Великобритании общей площадью 150 кв. м, квартира в Украине площадью 179,7 кв. м.. Помимо этого, он делит напополам с супругой право собственности на квартиру в России площадью 31 кв. м. Также Роднянский имеет право пользования недвижимостью в России, в частности квартирой, жилым домом площадью 364,8 кв. м и земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м. 

Помимо этого, он задекларировал ювелирные украшения и шубу супруги.

Претендент на члена набсовета Ощадбанка в 2020 году получил 1,688 млн грн дохода от Кембриджского университета, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 121,7 тыс. грн дохода за отчуждения движимого  компании Rodniansky Development Srl (Италия).

Он также зарегистрировал подарок в неденежной форме стоимостью 715,929 тыс. грн и пользуется счетом в Райффайзен Банке Аваль (320 тыс. грн)

Указывается, что Роднянский работал по совместительству на общественных началах в должности главного экономического советника премьер-министра Украины и советника Офиса президента Украины. 

Доход супруги Янины Студилиной, в частности - 153,6 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 9,218 тыс. грн - субсидии от компании Interregional operational FTD. 

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #роднянский #декларация
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