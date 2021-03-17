Киевский РЦ "Блокбастер" в 2020 году получил 2,8 млн грн чистого убытка

ООО "Блокбастер-Киев" (Киев), собственник столичного развлекательного центра (РЦ) "Блокбастер", в 2020 году получило 2,8 тыс. грн чистого убытка, ухудшив результат вдвое по сравнению с 2019 годом.

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход сократился на 8,7%, - до 53 млн грн.

Непокрытый убыток компании по итогам года возрос на 17,4% – до 18,8 млн грн. Текущие обязательства сократились на 6,2% – до 40,8 млн грн, долгосрочные незначительно увеличились - до 276,5 тыс. грн.

Активы "Блокбастер-Киев" по итогам 2020 года снизились на 3,3% и составили 158,6 млн грн.

Кроме того, компания в прошлом году провела реконструкцию и приобрела основных средств на сумму 15,1 млн грн.

ООО "Блокбастер-Киев" (до сентября 2014 года – ПАО, до 2011 года – ОАО) создано в 2008 году. Является собственником столичного РЦ "Блокбастер" общей площадью 32,8 тыс. кв. м (арендная – 26 тыс. кв. м, наземная парковка рассчитана на 1,5 тыс. машиномест) на просп. Бандеры, 34-в в Оболонском районе Киева.

Согласно данным НКЦБФР, сумма сделки по покупке РЦ "Блокбастер" в январе 2009 года составила 84 млн грн (с учетом НДС).

Основными участниками ООО "Блокбастер-Киев", по данным ЕГР на март-2021 являются кипрские "Либермилл Трендлайн Лимитед" (45,5%) и "Сидиси Интернешнл Лтд" (32,4%), а также Александр и Андрей Шпиг (по 5,5%), Антон Шишкин и Кирилл Синцов (по 3,3%), Евгений Ленг и Михаил Голубицкий (по 1,6%) и Сергей Агафонов (1,1%). Конечными бенефициарами указаны Алексей Харченко и Игорь Демяненко.

Зарегистрированный капитал компании составляет 135,8 млн грн.