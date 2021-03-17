Экономика

11:00 17.03.2021

Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

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Замглавы ОП Украины ожидает в 2021 г. роста ВВП 5,1%

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко ожидает роста ВВП на 5,1% в 2021 году.

"В 2021-м наши ожидания - это рост ВВП на уровне 5,1%", - сказала Свириденко во время общения с журналистами в кулуарах посвященного МСБ форума "Украина 30" в среду.

Она добавила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

"Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год", - отметила она.

Теги: #опу #ввп
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