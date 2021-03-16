Экономика

16:11 16.03.2021

"Укравтодор" начал совместный с ЕБРР антикоррупционный проект

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"Укравтодор" начал совместный с ЕБРР антикоррупционный проект

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках совместного антикоррупционного проекта перенастроит управленческие и закупочные практики в соответствии с рекомендациями консультантов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как отмечается в сообщении в телеграм-канале "Укравтодора" во вторник, 12 марта была проведена стартовая встреча по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мероприятий для дорожной отрасли Украины в рамках указанного совместного проекта.

Кредитное соглашение между "Укравтодором" и ЕБРР общей стоимостью EUR450 млн, подписанное в декабре прошлого года, предусматривает внедрение четырех важных реформ для дорожной отрасли: реформу системы закупок, повышение безопасности движения, развитие инфраструктуры для электротранспорта и антикоррупционную реформу.

"Мы высоко ценим инициативу "Укравтодора" по внедрению этого проекта, ведь его результатом должна стать полностью обновленная система управления дорожной отраслью. В случае успешного запуска антикоррупционного пилотного проекта в "Укравтодоре" этот опыт можно будет масштабировать на другие субъекты хозяйствования и организации государственного сектора, которые являются партнерами ЕБРР в Украине", - цитируется в сообщении руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цоколь.

К работе над внедрением антикоррупционной реформы привлечен Basel Institute on Governance (Швейцария) - международная некоммерческая антикоррупционная организация, которая работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko.

"К маю текущего года консультанты изучат и проанализируют имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции. На основе исследования в июле 2021 планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в "Укравтодоре" и его подразделениях", - отмечается в сообщении.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков также отметил, что за прошлый год агентству удалось создать единые правила закупок в отрасли, ввести независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений.

"Мы работали над предупреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышения исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми", - подчеркнул он.

Как сообщалось, "Укравтодор" инициировал включение Антикоррупционного пилотного проекта в кредитное соглашение с ЕБРР весной 2020 года. Условия соглашения предусматривают обязательное выполнение реформ для получения кредитных траншей.

Теги: #ебрр #коррупция #укравтодор
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