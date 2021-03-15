Швейцарская ProtonEnergy прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля

Швейцарская трейдерская компания Proton Energy Group S.A. прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля, сообщил в понедельник enkorr со ссылкой на соответствующее письмо компании своим украинским контрагентам.

"С глубоким сожалением сообщаем вам, что Proton Energy Group SA приняла решение прекратить сотрудничество и прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года… Просим вас считать это письмо официальным уведомлением о расторжении контракта. Прилагаем соглашение о расторжении договора для вашего утверждения и подписания", - говорится в письме Proton, текстом которого располагает enkorr.

Proton объясняет причины своего решения действиями украинских властей.

"В начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy Group SA и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании", - говорится в письме.

Кроме того, как поясняют в Proton, на решение трейдера повлияли события прошлой недели в отношении сети АЗС Glusco, принадлежащей Glusco Energy SA, а также арест украинскими властями технологического объема дизельного топлива в трубопроводе, который принадлежит компании, в феврале 2021 года.

"В результате вышеуказанных… действий украинских властей у вас могут быть задержки и/или отказ в таможенном оформлении нефтепродуктов, поставляемых компанией к украинской границе. Компания несет финансовые потери из-за ареста своего дизельного топлива и хотела бы избежать такой ситуации для вашего бизнеса", - резюмировали в Proton.

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, учредителями ООО "Глуско Украина" являются компании Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе - Кипр). Конечный бенефициарный владелец - гражданин Израиля Нисан Моисеев.

Розничная сеть АЗК Глуско в Украине насчитывает 127 автозаправочных комплексов и шесть нефтебаз. Руководитель компании - Борис Ганджа.

Glusco Energy S.A. входит в группу Proton Energy Group S.A.