"Укрзализныця" запустила запрос предложения для закупки 50 электровозов

АО "Укрзализныця" (УЗ) в случае нереализации межправительственного соглашения между Украиной и Францией о закупке 50 двухсистемных электровозов Alstom намерено закупить 50 электровозов через тендер, сообщил глава УЗ Владимир Жмак.

"В рамках возможного межправительственного соглашения Украины и Франции может быть осуществлена закупка необходимых УЗ локомотивов (…) Сейчас вопрос рассматривается на уровне правительств двух государств (…) Параллельно, так как мы не можем просто сидеть и ждать, мы уже запустили публичный запрос (RFP) в отношении 50 электровозов. И если межправительственное соглашение не будет реализовано, то мы используем вторую опцию – тендер"", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жмак отметил, что одним из обязательных требований к участникам тендера будет предложение долгосрочного финансового пакета.

"Речь идет не только о количестве локомотивов, но и о финансовом пакете, так как одним из условий реализации такого проекта является предоставление партнерами финансирования. На каких условиях и на какие сроки – вопрос уже межправительственный", - уточнил глава УЗ.

"При оценке предложений будет учитываться не только стоимость локомотива, а также стоимость его жизненного цикла локомотива, включающая техническую эксплуатацию, условия кредитования, стоимость запчастей, обслуживания и т.д.", - добавил Жмак.