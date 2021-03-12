Экономика

11:11 12.03.2021

"Укрзализныця" запустила запрос предложения для закупки 50 электровозов

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"Укрзализныця" запустила запрос предложения для закупки 50 электровозов

АО "Укрзализныця" (УЗ) в случае нереализации межправительственного соглашения между Украиной и Францией о закупке 50 двухсистемных электровозов Alstom намерено закупить 50 электровозов через тендер, сообщил глава УЗ Владимир Жмак.

"В рамках возможного межправительственного соглашения Украины и Франции может быть осуществлена закупка необходимых УЗ локомотивов (…) Сейчас вопрос рассматривается на уровне правительств двух государств (…) Параллельно, так как мы не можем просто сидеть и ждать, мы уже запустили публичный запрос (RFP) в отношении 50 электровозов. И если межправительственное соглашение не будет реализовано, то мы используем вторую опцию – тендер"", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жмак отметил, что одним из обязательных требований к участникам тендера будет предложение долгосрочного финансового пакета.

"Речь идет не только о количестве локомотивов, но и о финансовом пакете, так как одним из условий реализации такого проекта является предоставление партнерами финансирования. На каких условиях и на какие сроки – вопрос уже межправительственный", - уточнил глава УЗ.

"При оценке предложений будет учитываться не только стоимость локомотива, а также стоимость его жизненного цикла локомотива, включающая техническую эксплуатацию, условия кредитования, стоимость запчастей, обслуживания и т.д.", - добавил Жмак.

Теги: #электровоз #укрзализныця #жмак
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