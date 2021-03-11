Пострадавшие от засухи фермеры смогут получить компенсацию процентов по реструктурированным кредитам

Кабинет министров обновил порядок использования средств, предусмотренных для удешевления кредитов для компаний агропромышленного комплекса, в частности позволил получать компенсацию по кратко- и среднесрочным кредитам на обновление оборотных средств.

Как пояснило Министерство экономики в сообщении в четверг, сельскохозяйственные товаропроизводители, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий и которым банки реструктуризировали кредиты, смогут получить частичную компенсацию процентов по кредитам.

Постановление правительства также уточняет ряд других направлений использования бюджетных средств, предусмотренных для удешевления кредитов. В частности, Кабмин разрешил направлять их на средне- и долгосрочные кредиты, привлеченные на покупку основных средств сельхоз производства, а также для расходов на строительство и реконструкцию производственных объектов сельхозназначения.

Помимо этого, документ определяет конечный срок подачи заявок Минэкономики и уполномоченным банкам для получения компенсации и регистрации компенсационных выплат заемщикам - ежегодно 1 ноября.

"Так, максимальный объем компенсации заемщикам, которые занимаются животноводством, будет составлять 15 млн грн, другим заемщикам - 5 млн грн", - указало министерство.