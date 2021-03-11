Экономика

10:12 11.03.2021

В Черниговской области до конца года отремонтируют трассу Е95 до границы с Беларусью

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В Черниговской области до конца года отремонтируют трассу Е95 до границы с Беларусью

Глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко представила 10 крупнейших инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в области до конца текущего года в рамках государственной программы "Большое строительство".

Как сообщается на сайте обладминистрации, самым масштабным проектом станет капитальный ремонт автомобильной дороги М-01 (часть международной трассы Е-95) Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, на реализацию которого привлечена кредитная помощь Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Протяженность участка дороги, который будет капитально отремонтирован, составляет 80 км, из них 37 км - в Черниговской области.

"В Украине продолжается реализация государственной программы "Большое строительство", цель которой - новое качество инфраструктуры в Украине. Среди них проекты, касающиеся социальной, медицинской и культурной сферы, а также создающие новое качество дорог и дорожной инфраструктуры. Они касаются каждого жителя Черниговщины", - отметила Коваленко.

Среди других проектов – создание и модернизация приемно-диагностических отделений опорных больниц (всего 9 объектов, включая Черниговскую областную и ряд городских и районных больниц), реконструкция хирургического корпуса ЛОР-отделения Черниговской областной больницы, строительство школы в с.Григоровка Бахмачского района взамен признанного аварийным корпуса 1905 года постройки, реконструкция школы в с.Журавка Варвинского района 1989 года постройки, капремонт школы в г.Городня и гимназии в г.Ичня.

Были также презентованы проект реставрации национального историко-культурного заповедника "Качановка", реконструкция одного из памятников архитектуры под хаб социального партнерства и институционного развития, реставрация Черниговской областной филармонии.

 

Теги: #большое_строительство #черниговская_область #планы
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