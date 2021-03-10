Экономика

19:04 10.03.2021

Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз

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Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз

Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021 году, свидетельствует экономический прогноз Немецкой экономической команды GET) и Института экономических исследований и политических консультаций.

"На 2021 год мы ожидаем возобновления экономики за счет роста частного потребления со стороны увеличения производства в промышленности, транспорте, а также в сельском хозяйстве со стороны предложения. Этому будет способствовать возобновление экономики в странах-партнерах и увеличение торговых потоков", - указали эксперты.

При этом они отмечают неопределенность относительно дальнейшей ситуации с пандемией, сотрудничества с МВФ и политических рисков как внеочередные выборы.

При этом эксперты допускают, что карантинные ограничения продлятся до конца весны, а сотрудничество с Фондом будет разблокировано, и средства поступят в апреле-июне, а также во второй половине 2021 года.

Аналитики также ожидают, что инфляция незначительно превысит целевой диапазон Национального банка в краткосрочной перспективе.

Теги: #прогноз #экономика
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